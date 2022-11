Noppenstreifen gebaut : Der Marktplatz in Willich ist jetzt blindengerecht

Willich Der 60 Zentimeter breite Noppenstreifen rund um das Wasserspiel am Marktplatz ist fertig. Die Blindenhilfe freut sich, dass Willich nachgesteuert hat.

Das Fontänenfeld auf dem Marktplatz in Willich ist nun blindengerecht. Helmut Pastors von der Blindenhilfe bedankte sich stellvertretend für viele Bürger, deren Sehkraft beeinträchtigt ist, bei Bürgermeister Christian Pakusch, Politik und Verwaltung für den nachträglich zügig realisierten Umbau des Wasserspiels auf dem Marktplatz. Der 60 Zentimeter breite und weiße Noppenstreifen am Fontänenfeld soll verhindern soll, dass sehbehinderte Menschen in das Wasserspiel laufen und nass werden. Der Rat hatte ihn beschlossen, nachdem er für den umgebauten Marktplatz von der Landesregierung gefordert worden war. Immerhin hatte Willich für die Umgestaltung des Marktplatzes Fördermittel in Anspruch genommen, die auch an Barrierefreiheit geknüpft waren. Für Menschen mit Rollator gibt es im Noppenstreifen kleine Aussparungen in Spurbreite.