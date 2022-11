Kulturprogramm veröffentlicht : Was 2023 kulturell in Willich geboten wird

Satiriker Jean-Philippe Kindler behandelt politische Themen scharf, humorvoll und berührend. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Willich Klassik, Jazz, Kabarett, Poetry, Comedy und Kunst: Das Kulturprogramm für das erste Halbjahr 2023 ist da. Karten sind ab nächster Woche erhältlich.

Unter das Motto „Staunen erlaubt“ hat das städtische Kulturteam sein Kulturprogramm für das erste Halbjahr des Jahres 2023 gestellt: In den Sparten Jazz, Klassik, Kabarett und Ausstellungen gibt es Angebote für Kinder und Erwachsene im Schloss Neersen, in den Schulen und in der Kapelle Klein-Jerusalem. Eine Auswahl

Klassik Das Jahr 2023 startet bereits zum siebten Mal mit dem Neujahrskonzert in der Besetzung um Stehgeiger Pascal Théry in der Motte im Schloss Neersen. Weltbekannte Salonmusik, vom Wiener Kaffeehaus über die Tangobars Argentiniens bis in den Glitzer Hollywoods: 8. Januar, 11 und 15 Uhr, Schloss Neersen.

Das Trio „SpiegelBild“ (Akkordeon, Saxophon, Klavier) lässt weltbekannte Werke in neuem Licht erscheinen durch eine ungewöhnliche Besetzung. In ihrer neuen Reihe „Junge Klassik“ unterstützt die Stadt Willich neue Talente: 26. Februar, 11 Uhr, Schloss Neersen.

Im Mai wird im Rahmen einer Matinée in der Kapelle Klein-Jerusalem der Geiger Christoph Mayer selten gespielte Solostücke für Barockvioline präsentieren und zur Erheiterung des Publikums kleine Anekdoten, Briefe und Geschichten zum Besten geben: 21. Mai, 11 Uhr.

Kabarett/Poetry Der staatlich geprüfte Erzieher Yves Macak öffnet eine Tür, die nur ein Bruchteil der Männer zu sehen bekommt. Yves führt in die Welt der Stuhlkreise und Töpferkurse. Er lässt den Besucher miterleben, wie sich der Alltag in Kitas, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen wirklich anfühlt: 13. Januar, 20 Uhr, Schloss Neersen.

Der Poetryslammer Florian Hacke ist im Februar zu Gast im St.-Bernhard-Gymnasium. Ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit viel düsterem Humor präsentiert er sein Programm „Nichts darf man mehr“. Es handelt sich hier um eine Gemeinschaftsveranstaltung von Schule und Kulturteam, mit einem von Schülern gestalteten Vorprogramm: 24. Februar, 19 Uhr.

Zum Weltfrauentag findet in diesem Jahr ein Comedyabend mit Patrizia Moresco in der Motte statt. Seit Jahren mischt Moresco die Comedyszene immer wieder aufs Neue auf. Das Programm „#Lach_mich“ ist eine kurze Ermunterung zur Mündigkeit: „Denken ist wie Googeln, nur krasser“: 3. März, 20 Uhr.

„Deutschland umtopfen“ mit dem Satiriker und Moderator Jean-Philippe Kindler ist eine Satireshow, in der der Künstler politische Themen scharf, humorvoll und berührend darstellt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Lise-Meitner-Gymnasium und umfasst ein durch Schüler gestaltetes Vorprogramm: 24. März, 19 Uhr.

Jazz Die Formation „Boticelly Baby“, bestehend aus Bass, Gesang, Trompete, Posaune, Saxophon, Drums, Gitarre und Piano zeigt Anfang März in der Motte, wie vielseitig Jazz sein kann. Ein Jazzabend mit Punk-Attitüde: 4. März, 20 Uhr.

Bei „Jazz für Kids“ mit der Band „Fabelhaft“ erleben Kinder und ihre Familien, wie viel Spaß improvisierte Musik macht. Klatschen, tanzen, singen – einfach mit der ganzen Familie mitmachen: 5. März, 15 Uhr, Schloss Neersen.

Sonder-Veranstaltung auf der Festspielbühne: Im August wird es erstmalig im Anschluss an die Festspiele ein großes Konzert mit der Kempen Big Band open-air vor der Kulisse des Schlosses geben. Die gefragteste Big Band am Niederrhein spielt anspruchsvolle Jazz-Standards, sowie Funk, Rock und Latin. Die klassische Big-Band-Besetzung wird neuerdings auch durch den Kempener Sänger Ilyas Adjana unterstützt: 19. August, 20 Uhr

Ausstellungen Die in Düsseldorf lebende und arbeitende Künstlerin Inessa Emmer zeigt in ihrer Ausstellung malerische Holzschnitte und lässt den Betrachter in ihre Traumwelt blicken. Inessa Emmer studierte an der Uni Dortmund und der Kunstakademie Düsseldorf: 22. Januar bis 12. Februar, Galerie Schloss Neersen.

Nuschin Rabet und Chrisitan Baumgärtel gehören seit Jahren zum Kreativteam der Schlossfestspiele. Neben Ihrer Arbeit als Kostümbildner und Bühnenbildner entstehen aber auch freie künstlerische Arbeiten, die sie in einer Ausstellung in der Galerie Schloss Neersen zeigen werden: 12. März bis 2. April.