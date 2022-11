Kricke-Ausstellungen : „Dynamisch, reizbar, einnehmend“ – und ein Ausnahmekünstler

Duisburg Zur Würdigung der Werke von Norbert Kricke haben drei Duisburger Museen Einzelausstellungen konzipiert. Zur Vernissage im Museum Küppersmühle war auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gekommen.

Die MKM-Ausstellung, die seit Donnerstag läuft und bis zum 31. März des nächsten Jahres noch zu sehen ist, ehrt Kricke als Ausnahmekünstler, „der der Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland wegweisende Impulse vermittelt hat und dessen Werke bis heute nichts an Dynamik verloren haben“, betonte Museumsdirektor Walter Smerling in seiner Begrüßung am Donnerstagabend auf einer (fast schon) überfüllten Vernissage.