Spendenaktion : Kinder basteln Osterhasen und spenden gesammelten Erlös

„Ihr wart so fleißig, wir freuen uns sehr über diese Aktion“, sagte Andrea Schmitz vom Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld begeistert. Die Brüder Ben (9) und Noah (12) aus Willich waren zusammen mit ihren Freunden Lena (12) und Julian (7) in ihr Geschäft „Glückspilz“ in Schiefbahn gekommen, um eine Spende zugunsten der Vereinsarbeit abzugeben. Die Brüder hatten vor Ostern überlegt, wie sie in der Corona-Krise anderen eine Freude machen könnten. So fertigten sie ihre Oster-Bastelei für ihre Großeltern – ein Hase aus Holzscheit und Baumrinde – sozusagen „in Serie“ und gaben sie gegen eine Spende ab. Die ersten Hasen wurden über den Gartenzaun an Spaziergänger abgegeben, dann sprach sich die Aktion herum: Es gab immer mehr Nachfragen. „Die Kinder waren nicht mehr zu stoppen, und so ging unsere ganze Familie, zwei Freunde der Kinder und unser Babysittermädchen in Großproduktion, und kaum aus dem Garten herausgetragen, waren sie schon verkauft. Es war der Wahnsinn“, beschreibt Mutter Katja.