Spende für „Wir retten unser Dorf“ : Willich hält zusammen mit T-Shirts

„Willich. Wir halten zusammen“: Diesen Slogan wird es in den nächsten Tagen in Willich vielfach zu sehen geben. Die ersten 150 T-Shirts mit dem Aufdruck und der Skyline markanter Bauten aller vier Stadtteile auf dem Rücken sind fertig. Die Initiatoren Michael Cook und Christian Pakusch sind die ersten, die schon in das neue Outfit geschlüpft sind. Vom Kaufpreis in Höhe von 25 Euro gehen jeweils fünf Euro an den Willicher Verein „Wir retten unser Dorf“, der in der Corona-Krise gegründet wurde. Bislang kamen schon 10.000 Euro an Spenden zur Ausschüttung an Einzelhändler, Gastronomen und Firmen zusammen. Den Druck der T-Shirts übernimmt das Willicher Unternehmen Klartext. Bislang gibt es sie nur in Anthrazit, bald soll Pink dazukommen. Erhältlich sind sie über die Internetplattform Etsy (www.etsy.com/deutschland).