95. Geburtstag : Ur-Willicher begeht am Samstag seinen 95. Geburtstag

Willich Bernhard Fucken hat sein Leben lang am Anna-Rütten-Weg gewohnt. Trotz seines hohen Alters erfreut er sich noch recht hoher Gesundheit. Die Geburtstagsfeier wird nachgeholt, wenn die Corona-Krise überwunden ist.

Bernhard Fucken wird am Samstag. 9. Mai 2020, 95 Jahre alt. Der Ur-Willicher erfreut sich noch einer recht guten Gesundheit. Seit seiner Geburt wohnt er am Anna-Rütten-Weg. Sein Geburtstag ist seit 1964 übrigens auch sein Hochzeitstag.

Der Jubilar hatte sich mit der Familiengründung Zeit gelassen. Er heiratete erst mit 39 Jahren, seine 16 Jahre jüngere Frau schenkte ihm eine Tochter: Die Juristin und Ratsfrau Sonja Fucken-Kurzawa ist 47 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann ebenfalls am Anna-Rütten-Weg. Nie war die Familie so wertvoll wie heute: Weil viele seiner Weggefährten bereits gestorben sind, zieht es den Senior mittlerweile auch selten in die Stadtmitte. „Im Dorf begegne ich kaum noch bekannten Gesichtern“, beklagt der Senior. Zum Glück leben noch vier seiner fünf Geschwister – sie sind zwischen 79 und 93 Jahre alt und verstehen sich alle bestens.

Er lebt mit Frau, Tochter und Schwiegersohn auf dem Grundstück, wo einst sein Elternhaus gestanden hat. Längere Zeit hatte er seinen Heimatort nur während des Krieges verlassen müssen: 1942 wurde er zum Arbeitsdienst im Teufelsmoor bei Bremen einberufen, anschließend ging es dann zur Kriegsmarine auf die Ostsee. In jungen Jahren war Bernhard Fucken ein begeisterter Fußballspieler. Er hat in Krefeld im Verein gespielt, aber vor allem in Alt-Willich. Heute ist er Fan von Schalke und Borussia Mönchengladbach. Und für Fußballfragen wäre er immer noch ein guter Telefonjoker bei „Wer wird Millionär?“. Etliche Jahrzehnte hat er dem VfL-Schützenzug angehört, spielte Fußball in der damaligen Bezirksklasse; weiteren Vereinen war er nicht beigetreten. Längst sind die Zeiten vorbei, als es zum Wandern nach Österreich ging.