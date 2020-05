Nach langer Verzögerung : Baustart für geplantes Altenheim „Lindenhof“ in Neersen

Neersen Aus verschiedenen Gründen gab es immer wieder Verzögerungen, nun rollte endlich der erste Bagger an. Bezugsfertig soll das Gebäude zwischen zwischen Rothweg und Verres­straße Ende 2021 sein.

Thomas Goßen (CDU) war nicht in seiner Funktion als Tönisvorster Bürgermeister, sondern als Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Viersen mit dabei. „Der Weg war weit und nicht einfach, aber Pflege ist das, was wir können, die Menschen haben Vertrauen in uns“, sagte Goßen. Und er verriet auch, wie das Haus einmal heißen solle: Lindenhof. Namensgeber ist eine prächtige Linde mitten auf dem Grundstück. Bürgermeister Heyes zeigte sich skeptisch: Er glaube eher nicht, dass der schöne Baum die Bauarbeiten schadlos überstehen werde.

DRK-Kreisgeschäftsführer Detlef Blank erinnerte daran, dass in Neersen 56 Plätze geschaffen werden inklusive Kurzzeitpflege. Hinzu kommen zehn Plätze für betreutes Wohnen sowie zwölf Plätze für Tagespflege, wie das DRK sie bereits an der Anrather Straße in Alt-Willich bietet. Jan Kallewegge, der das DRK-Altenheim an der Moosheide leitet, soll auch die Leitung des Lindenhofs übernehmen. Helmut Krabs-Höhler, Vorstandsvorsitzender des DRK-Landesverbandes, bedankte sich für die Geduld und versprach: „Wir werden hier etwas sehr Gutes hinstellen.“ Im Lindenhof, der von dem Düsseldorfer Generalunternehmer Rotterdam-Bau errichtet wird, wird es auch einen Pflegedienst geben. Bezugsfertig soll das Gebäude Ende 2021 sein. Bürgermeister Josef Heyes wird dann längst nicht mehr im Amt sein. Der enttäuschte Senior kann sich bei ihm also nicht mehr mit einem Kreuz auf dem Wahlzettel bedanken.