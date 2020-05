Willich : Katharinenhöfe: Investor gefunden

Willich Die Entscheidung ist gefallen: Der Düsseldorfer Ableger der Immobilienentwicklungsgesellschaft Bouwfonds Property Development (bpd) hat den Investorenwettbewerb „Katharinenhöfe“ für sich entscheiden können, wie die Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich (GSG) am Freitag bekanntgegeben hat: Einstimmig hatte der Aufsichtsrat diese Entscheidung am Donnerstagabend getroffen.

Auf der „Grundlage des Entwurfs wird jetzt das Bebauungsplanverfahren weitergeführt, so dass im nächsten Jahr der Baubeginn erfolgen“ könne, sagt GSG-Geschäftsführer Willy Kerbusch. Moderne Architektur, nachhaltige Materialien, ein innovatives Energiekonzept, begrünte Dachflächen, Miet- und Eigentumswohnungen in allen Preissegmenten, attraktive Geschäfte und Dienstleistungsangebote sowie die Einbindung in den Konrad-Adenauer-Park würden für die Innenstadt ein weiterer wichtiger Baustein in der Stadtentwicklung werden, sagt Kerbusch. Für das Gelände des ehemaligen Katharinen-Hospitals waren „mehr als eine Handvoll“ Bewerber in die engere Auswahl gekommen.