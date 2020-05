Willich : Corona-Alltag im Seniorenhaus

Einrichtungsleiter Jan Kallewegge und Sozialdienstleiterin Svenja Becker stehen vor dem Besucherzaun des Seniorenheims Moosheide. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Willich Wie andere Einrichtungen muss auch das Seniorenhaus Moosheide die Corona-Auflagen umsetzen. Dabei gibt es Hilfsbereitschaft, Verständnis und viele Ideen. Für Besucher bleibt das Haus weiterhin geschlossen.

Der Alltag ist erschwert, die ehrenamtlichen Helfer dürfen nicht ins Haus, die Kontaktsperre verhindert den Besuch von Angehörigen – die Corona-Krise gehört seit Wochen zum Alltag im Seniorenhaus Moosheide in Willich. Dennoch sind die Gesichter von Einrichtungsleiter Jan Kallewegge und Sozialdienstleiterin Svenja Becker entspannt. „Den Einschnitten im Alltag muss man kreativ begegnen“, sagt Becker. „Wir haben viele Ideen. Was wir zudem aktuell an Unterstützung erleben ist einfach gigantisch und zeigt uns, wie wichtig unsere Einrichtung und die dort lebenden Senioren den Bürgern sind.“

Die „Fleißigen Willicher Nähbienchen“ und weitere Gruppen nähen Masken für die Einrichtung. Dafür sammelte das Seniorenhaus nicht mehr benötigte Bettwäsche als Stoffspenden. Mitglieder des Allgemeinen Schützenvereins überraschten das Seniorenheim zu Ostern mit Schokoladenosterhasen. Dazu kamen ein XXL-Osterzopf von der Bäckerei Greis und Blumengrüße von Blumen Himmel. Vier Musiker von Germania Willich stellten sich außerdem vor dem Seniorenhaus auf und spielten Musik. Becker filmte die Musiker, um danach allen Bewohnern das musikalische Ständchen als Video zu zeigen. Süßes für die Senioren brachten sowohl der Fußballverein Eintracht Vinhoven als auch die CDU Frauen vorbei. „Uns freut, dass die Nachbarschaft Verständnis für Maßnahmen zeigt, wie zum Beispiel für unsere Bauzäune“, sagt Kallewegge. Die stellte das Seniorenhaus als Absperrung für den sonst offenen Garten auf. Dadurch ist der Garten nun eine geschützte Zone ohne mögliche Fremdkontakte, und „wir können mit den Senioren an die frische Luft gehen und eine Runde durch den Garten entlang der Hochbeete und der Kräuterschnecke drehen“, sagt Becker.

Info Vorsorglich gibt’s eine Quarantänestation Statistik Im Seniorenhaus Moosheide hat es bislang keinem Corona-Fall gegeben. Vorsorglich hält das Altenheim eine Quarantänestation vor. Kontakt Wer das Seniorenhaus mit Masken, Schutzkleidung, aber auch Ideen für kontaktlose Angebote unterstützen möchte, kann sich an Svenja Becker wenden, Telefon 02154 491661.

Die Sozialdienstleiterin spricht davon, dass viele Ideen entwickelt werden, um mit den besonderen Gegebenheiten, mit denen das Altenheim aktuell konfrontiert ist, umzugehen. Statt dem regelmäßigen Klöncafé haben die Ehrenamtler einen Telefondienst ins Leben gerufen. Andachten der evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde werden den Senioren vorgelesen. Bewegungsübungen, Basteln und Singen – Dinge, die sonst in der Gruppe angeboten werden – erfolgen als Einzelangebote. Angehörige geben für Verwandte beim Geburtstag einen Korb mit Geschenken ab, in dem eine Videobotschaft steckt, die der Bewohner über ein Tablet abspielen kann. Über die türkische Gemeinde ist ein Einkaufsdienst ins Leben gerufen worden. Die Senioren schreiben auf, was sie brauchen, die Mitarbeiter sammeln die Einkaufslisten, reichen sie weiter und verteilen danach die Einkäufe. Aus der Nachbarschaft kommen Postkarten mit aufmunternden Botschaften für die Bewohner. Es entwickle sich eine außergewöhnliche Eigendynamik, berichte Kallewegge und Becker erfreut.

Das Bistro im Seniorenhaus ist geschlossen. Die Menschen vom betreuten Wohnen, die sonst dort essen, bekommen ihre Mahlzeiten geliefert. Die Wohngruppen essen mit dem nötigen Abstand auf ihren Etagen. Tische wurden dazu auf Mindestabstand gestellt. „Wir haben Piktogramme fürs Händewaschen sowie Desinfizieren gemacht und mit allen Bewohnern eingeübt. Hygiene war schon immer wichtig. Aber nun ist sie noch wichtiger geworden. Mit den dementen Bewohnern üben wir täglich weiter“, berichtet Becker. Alle knapp 100 Mitarbeiter tragen Mundschutz, und die Eingangstür von Moosheide ist auch tagsüber auf Nachtbetrieb eingestellt: Besucher müssen klingeln und sich über die Gegensprechanlage ankündigen. „Wir schaffen es als Gemeinschaft, wenn wir uns alle an die Regeln halten. Ein großes Dankeschön geht an unsere Mitarbeiter, die alle besonnen und ruhig arbeiten und so für eine entspannte Atmosphäre im Haus sorgen, die keine Unruhe in diesen schwierigen Zeiten aufkommen lässt“, lobt Kallewegge.