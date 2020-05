Schermbecks Kämmerer : Corona belastet kommunale Haushalte spürbar

Kämmerer Frank Hindricksen Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Kämmerer Frank Hindricksen erfüllte eine Bitte der BfB-Ratsfraktion. Deren Vorsitzender Klaus Roth hatte gebeten, die Folgen der Corona-Krise für den gemeindlichen Haushalt 2020 zu bewerten. Er sprach von „spürbaren Auswirkungen für die Kommunen“, auch für Schermbeck.

Kämmerer Frank Hindricksen erfüllte eine Bitte der BfB-Ratsfraktion. Deren Vorsitzender Klaus Roth hatte gebeten, die Folgen der Corona-Krise für den gemeindlichen Haushalt 2020 zu bewerten. „Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal“, zitierte Hindricksen in der Ratssitzung zu Beginn seiner Ausführungen eine Bewertung des Ifo-Institutes. Der Geschäftsklimaindex, der im März noch 85,9 Punkte betragen habe, sei im April auf 74,3 Punkte abgestürzt. Dies sei der niedrigste jemals gemessene Wert. Einen stärkeren Rückgang habe es noch nicht gegeben. Die Corona-Krise treffe die deutsche Wirtschaft mit voller Wucht. „Die Arbeitsagenturen in Deutschland erwarten in den kommenden Monaten eine stark steigende Arbeitslosigkeit“, sagte Hindricksen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das Arbeitsmarktbarometer, sei im April gegenüber dem Vormonat um 6,8 Punkte auf 93,5 Punkte abgestürzt; das sei der niedrigste Wert seit Bestehen. Zwar werde die Kurzarbeit viele Jobs retten; dies allein reiche aber nicht. Es sei es wichtig, Konjunkturimpulse zu setzen, Neueinstellungen zu unterstützen und so eine Verfestigung von Arbeitslosigkeit zu vermeiden.

„Damit steht außer Frage, dass es auch deutlich spürbare Auswirkungen für die Kommunen, das heißt auch für die Gemeinde Schermbeck geben wird“, sagte er. Gegenwärtig sei es auch ansatzweise nicht möglich, abschließende Aussagen über die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen zu treffen. Derzeit seien lediglich allgemeine Aussagen zu den voraussichtlich betroffenen Positionen im Haushalt möglich. Dazu gehörten eine zu erwartende Verringerung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ebenso wie der kommunale Finanzausgleich ab dem Jahr 2021, eine zu erwartende steigende Kreis­umlage zur Finanzierung von Sozialhilfekosten, von höheren Sach- und Personalkosten insbesondere im Gesundheitsamtsbereich, die Jugendamtsumlage und Sachkosten auf Gemeindeebene für Schutzausrüstungen, so der Kämmerer.

Als denkbare Kompensationen für die Mindereinnahmen der Kommune verwies Hindricksen auf Hilfen auf Bundes- und Landesebene. Im Raum stehe in NRW die Absicht, die corona-bedingten Finanzschäden im Haushalt gesondert auszuweisen und dann in den Jahren 2025 bis 2075 abzuschreiben. Hindricksen bewertet diese Planungen als einen „Faustschlag in die Gesichter künftiger Generationen“. Er rechnete vor, dass bei einem Schaden von fünf Millionen Euro der Haushalt 50 Jahre lang jährlich mit 100.000 Euro belastet würde.

Es gebe, so Hindricksen, Aussagen der Landesregierung für einen Anschluss der Kommunen an den Rettungsschirm, allerdings fehle noch eine Konkretisierung. Er bot an, künftig regelmäßig im Haupt- und Finanzausschuss oder im Gemeinderat zu berichten, „wie sich welche der betroffenen Positionen entwickeln beziehungsweise wie sich Bund und Land positionieren“. Er empfahl, den Investitionshaushalt in jedem Fall abzuarbeiten. Die Belastung für den Haushalt sei überschaubar, die Liquidität sei noch vorhanden, die Deckung sei durch die Investitionspauschale möglich. „Ein Investitionsstopp der öffentlichen Hand wäre jetzt volkswirtschaftlich fatal“, ist er überzeugt.

Ganz so pessimistisch schaut Hindricksen jedoch nicht in die Zukunft. „Positive Jahresabschlüsse der beiden letzten Jahre erweisen sich jetzt als hilfreich“, stellte er in der Rückschau fest. Der Ergebnishaushalt 2020 sei sowieso „nur“ mit den notwendigsten Aufwendungen versehen, daher gebe es wenig Spielraum für Kürzungen. Die Gewerbesteuer in der Zeit vor Corona sei „erfreulich positiv, sodass – sehr vorsichtig eingeschätzt – hier die negative Entwicklung eventuell überschaubar bleiben könnte; dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Endveranlagungen 2018 sehr positiv zu Buche schlagen.“ An eine Schätzung der Abnahme der Gewerbesteuer wagte sich Hindricksen nicht heran. Bislang habe die Gemeinde Herabsetzungen bei Vorauszahlungen dieser Steuer in Höhe von 400.000 Euro zu verzeichnen.