Spedition Bermes in Willich : Tankwagen für die Feuerwehr

Willich Helfen liegt Heinz-Josef Bermes im Blut. Der Inhaber einer Willicher Spedition stellt seine Tankwagen der Feuerwehr zur Verfügung und besorgte auch den Container für das mobile Corona-Testzentrum.

Der Schriftzug in Rot auf dem silbrig glänzenden Tanklastwagen fällt ins Auge. „Danke #Systemrelevant Fahrer & Ärzte & Pfleger & Kassierer & Feuerwehren“ ist dort in großen Buchstaben zu lesen. Ein Dankeschön, das die Willicher Spedition Bermes seit drei Wochen auf gleich vier Lkw durch die Gegend fährt. „Man muss einfach mal Dankeschön sagen und das nach außen bringen. Uns ist dieses Signal wichtig“, sagt Heinz-Josef Bermes.

Ein ganz großes Dankeschön kann dabei direkt an den Inhaber der gleichnamigen Spedition und der angegliederten Tankwagenreinigung W.T.R. gehen, denn Bermes bringt sich in den Zeiten von Corona ein und unterstützt unter anderem die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Als er zudem von Thomas Metzer, Willichs Wehrführer und stellvertretendem Kreisbrandmeister des Kreises Viersen, vor einigen Wochen angesprochen wurde, ob er nicht wisse, wie man an einen Container kommen könnte, der wie ein Drive-in genutzt werden kann, ging es auch an die Arbeit. Der Prokurist der Spedition, Ryan Chmielewski, fand einen entsprechenden Container in Essen. Die Spedition holte ihn ab, und die Mitarbeiter sorgten für eine Kernsanierung. Aus dem Container entstand das mobile Corona-Untersuchungszentrum – das CUZ –, das seitdem im Kreis Viersen im Einsatz ist.