Willicher Stadtrat : Kein Denkmalbereich um St. Katharina

Willich Die CDU möchte, dass rund um die Pfarrkirche St. Katharina nicht zu viel alte Bausubstanz abgerissen wird. Es gebe Hinweise darauf, dass ein Mehrfamilienhaus ein altes Gebäude ersetzen solle, so die Union.

„Derzeit gibt es konkrete Hinweise darauf, dass in der unmittelbaren Umgebung der Pfarrkirche St. Katharina beabsichtigt ist, ein Bestandsgebäude abzureißen und durch eine Geschossbebauung zu ersetzen“, ist in dem Antrag der CDU zu lesen. Und die Christdemokraten führen weiter aus: „In der Umgebung der denkmalgeschützten Kirche (Domgarten, Markt, Bahnstraße, Peterstraße, Kreuzstraße, Hülsdonkstraße) liegen weitere denkmalgeschützte und erhaltenswerte Gebäude; der gesamte Bereich stellt den Kern des früheren Dorfes mit Kirche, Friedhof und Wohnbebauung dar.“

Die CDU möchte wissen, welche neue Bebauung in diesem Bereich zulässig ist. In der Sitzung führte Paul Schrömbges aus: „Der Abriss von ,De Hött‘ ist durch den Bürgermeister verhindert worden. Die Frage ist jetzt, wie wir an den Stadtkern herangehen. Ich habe etwas dagegen, dass man mit der Abrissbirne durch die Stadt läuft.“ Es gehe nicht darum, eine bauliche Weiterentwicklung zu verhindern. Schrömbges bat um einen Moment des Innehaltens, des Nachdenkens: „Es stehen im Innenstadtbereich nicht mehr sehr viele alte Häuser.“