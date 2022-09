Nach dem 139. Schuss : Dominik Eberle ist neuer Jungschützenkönig der Stadt Willich

Willich Zum achten Mal wurde der Vogelschuss für den „Jungschützenkönig der Stadt Willich“ ausgetragen. Ausrichter des Wettbewerbs war in diesem Jahr die St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn.

Um kurz vor 17 Uhr hatten Vogelschuss-erfahrene ältere Schützen noch spekuliert: „Das wird lange dauern, der Vogel hat sich aufgehängt“ – will sagen: Der Holzvogel hatte sich auf der Befestigung in Schräglage „verklemmt“. Jetzt wurde zum achten Mal (seit 2013) der Vogelschuss für den „Jungschützenkönig der Stadt Willich“ ausgetragen. Ausrichter des Wettbewerbs war in diesem Jahr die St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn auf ihrer Schießanlage. Zum Wettbewerb waren die Jungschützenkönige und die -königin des ASV Willich, der St.-Sebastianus-Bruderschaft Willich, der St.-Konrad-Schützengilde Grenzweg, der St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen und der St.-Johannes-Schützengesellschaft Clörath-Vennheide angetreten. Trotz dieser Vermutungen ging es dann aber doch schnell: Mit dem 139. Schuss und rund 70 Minuten nach Beginn holte Dominik Eberle, Schützenkönig der Jungschützen-Abteilung im ASV Willich, den Vogel von der Stange. Der 23-Jährige ist seit 2017 als Schütze im Zug „Ejal wat kütt“ aktiv und freute sich sichtlich über den Erfolg. Das Königssilber wurde von Hendrik Marx, Jungschützenmeister der Schiefbahner Bruderschaft, überreicht.