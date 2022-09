Wechsel in der Fox-Fraktion : Daniel Mowagharnia verzichtet auf Ratsmandat – Jörg Zigowski rückt nach

Xanten Xantens Stadtrat bekommt ein neues Mitglied: Jörg Zigowski rückt für Daniel Mowagharnia nach. Beide sind Mitglied der Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox). Deren Fraktion behält also ihre fünf Sitze.

In der Ratsfraktion der Wählergemeinschaft Forum Xanten (Fox) steht ein Personalwechsel bevor. Wie der Fraktionsvorsitzende Tanko Scholten mitteilte, verzichtet Daniel Mowagharnia aus persönlichen Gründen auf sein Mandat, für ihn wird in der kommenden Ratssitzung am 27. September erstmals Jörg Zigowski die fünfköpfige Fraktion verstärken. Man bedauere die Entscheidung sehr, da sich Mowagharnia seit der Gründung von Fox in mehreren Gremien stark engagiert habe, erklärte Scholten. Ein Schwerpunkt habe in der Mitarbeit im Integrationsrat und im Bezirksausschuss Vynen/Obermörmter gelegen. Zugleich habe er das Amt des Fraktionsgeschäftsführers bekleidet. Fox-Vorsitzender Thomas Janßen setzt weiter auf gute Zusammenarbeit mit Mowagharnia, da er die Stimme der jüngeren Generation sei und vieles aus einer anderen Perspektive betrachte: „Er wird uns definitiv fehlen“, sagte er. Zigowski wohnt ebenfalls in Vynen und ist Fox-Gründungsmitglied. Er war zuvor sachkundiger Bürger und wird künftig unter anderem im Sozialausschuss, Hauptausschuss und Planungsausschuss mitarbeiten. Zudem übernimmt er einen Sitz im Bezirksausschuss Vynen/Obermörmter.