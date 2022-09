Politik in Wermelskirchen : Zukunft Wermelskirchen hat einen neuen Vorstand

Wermelskirchen Bei der Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt, der teilweise aus neuen und alten Mitgliedern besteht. Auch weitere Projekte wurden besprochen.

Die Abwicklung der Fraktion, so heißt es in einer Mitteilung, sei abeschlossen. Das kommunalpolitische Team, das in der Zeit von 2020 bis 2022 mit großer Freude und Engagement an der Kommunalpolitik für Zukunft Wermelskirchen mitgewirkt hatte, bleibe erhalten, formuliert der Vorsitzende.