Sanierungsstau in Neuss : Schulsanierungen sollen deutlich beschleunigt werden

Neuss Die CDU-Fraktion hat in Sachen Schulsanierung Redebedarf und einen entsprechenden Antrag an den Stadtrat formuliert. Auch der Stadtelternrat sieht dringenden Handlungsbedarf.

Die Mängelliste liegt beim Stadtelternrat bereit. Um mehr Tempo in die Sanierung von maroden Schulgebäuden zu bekommen, hatte das Gremium eine Abfrage bei den städtischen Schulen in Neuss gestartet. Dirk Jansen, Vorsitzender des Stadtelternrats, sieht dringenden Handlungsbedarf.

Die CDU-Fraktion hat Redebedarf angemeldet und einen entsprechenden Antrag eingereicht. Ihre Forderung: Nach der Neuaufstellung des Gebäudemanagements müsse der Sanierungsstau an den Schulen und Kitas endlich aufgelöst werden. Und da will sich die Fraktion einen genauen Überblick verschaffen, wie dies gelingen kann und was geplant ist. Der Rat soll, so der CDU-Antrag, daher die Gesellschafterversammlung der Gebäudemanagement Neuss Service GmbH beauftragen, alle notwendigen Beschlüsse zu fassen, um den vorhandenen Sanierungsstau schnellstmöglich abzubauen.