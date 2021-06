Ergebnis formalrechtlich angefochten : CDU Willich wiederholt Vorstandswahl in Präsenz

Willich Der Vorstand der Willicher CDU unterstützt die Kandidatur ihres kommissarischen Vorsitzenden Guido Görtz für den Düsseldorfer Landtag. Einstimmig beschloss der Vorstand am Mittwochabend, eine entsprechende Empfehung für die CDU-Mitgliederversammlung am 1. Juli abzugeben.

Die Mitgliederversammlung plant die CDU Willich für Donnerstag, 1. Juli, 18 Uhr, als Präsenzveranstaltung in der Jakob-Frantzen-Halle. Dann wollen die Christdemokraten auch die Wahl des Vorstands nachholen. Wegen der Kontaktbeschränkungen hatte es im Mai ein Briefwahlverfahren mit vorgelagertem Digitalformat gegeben. Das habe zu klaren Ergebnissen geführt, sei jedoch aus formalrechtlichen Gründen angefochten worden, teilte der Stadtverband mit. „Es tut uns Leid, dass wir die Mitglieder nun erneut an die Wahlurnen rufen müssen“, so Görtz. „Aber die sehr vereinzelte Kritik am Digital- und Briefwahlverfahren macht dies unausweichlich, da wir rechtssicher und von möglichst allen Mitgliedern unterstützt arbeiten wollen.“ Görtz, der seit der Wahl von Bürgermeister Christian Pakusch den Vorsitz kommissarisch innehat, steht für das Amt des Vorsitzenden bereit. Ebenso zu wählen sind die Stellvertreter, die Geschäftsführer und die Beisitzer.