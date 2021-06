Freizeit in Willich : Hallenteil von „De Bütt“ öffnet am Samstag

Hallenteil von „De Bütt“ öffnet am Samstag

Freizeit in Willich

Willich Gute Nachrichten aus dem Sport- und Freizeitbad „De Bütt“: Auch der Hallenteil geht am kommenden Samstag, 12. Juni, wieder zu den normalen Öffnungszeiten (samstags von 8 bis 21 Uhr, montags ab 13, dienstags bis freitags von 7 bis 22 Uhr) in Betrieb.

Wie die Stadt Willich mitteilt, geht es nicht ohne Einschränkungen: So dürfen aktuell maximal 220 Besucher in die Halle. Tickets für einen Hallenbesuch (zwei oder drei Stunden) können nur an der Kasse gekauft werden; dafür muss ein gültiger Nachweis über eine komplette Impfung, ein gültiger Negativ-Test oder eine Genesungs-Bescheinigung vorgewiesen werden. Wenn 220 Besucher erreicht sind, darf erst wieder ein Gast rein, wen ein anderer das Bad verlässt. Darum werden bei Zeitüberziehung des gelösten Tickets auch empfindliche Nachzahlungstarife erhoben, informiert die Stadt. Die Maskenpflicht gilt im Foyer und bis zum Spind.