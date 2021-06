Corona im Kreis Viersen : Sieben neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Symbolfoto Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch, 9. Juni, sieben neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten damit 106 Personen im Kreisgebiet als infiziert – davon drei in Grefrath, zwölf in Kempen, vier in Tönisvorst und 24 in Willich.

Neue Fälle aus Kitas, Schulen oder Pflegeeinrichtungen wurden nicht bekannt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 22,1, am Dienstag bei 22,4. Aktuell gelten im Kreis Viersen laut Corona-Schutzverordnung die Maßnahmen der Inzidenzstufe 1. In den Krankenhäusern im Kreis werden derzeit sieben Menschen stationär behandelt, die corona-infiziert sind, zwei von ihnen werden beatmet. Seit Beginn der Pandemie starben im Kreis 307 Corona-Infizierte.

(biro)