Seniorenbeirat in Willich : Abschied von den Seniorenbeirat-Mitgliedern

Der sechste Seniorenbeirat der Stadt Willich war jetzt in der Kulturhalle zu seiner letzten Sitzung zusammengekommen. Abschied lag in der Luft, unter anderem, weil sich nur zwei der bisherigen Mitglieder für den siebten Seniorenbeirat zur Wahlen stellen: Ulrich Lepke und Ludwig Oedinger. Womit die Seniorenvertreter nicht gerechnet hatten: 24 Seniorinnen und Senioren stehen für den nächsten Seniorenbeirat zur Verfügung. Das sind 40 Prozent mehr als bei der vergangenen Wahl.

So seien Wanderungen unter anderem im Bergischen Land und in der Eifel organisiert worden. Sehr beliebt waren die Fahrten zum Theater des „Kom(m)ödchen“ in Düsseldorf – zwischen drei und fünf Busse mussten dafür gechartert werden. Im Schlosskeller war der 80. Geburtstag von Elvis gefeiert worden. Der Seniorenbeirat half unzählige Male beim Ausfüllen von Formularen. Besonders interessant war die Besichtigung der Mehrgenerationen-Wohnanlage in Kevelaer. Dadurch wurde die Idee des Mehrgenerationen-Wohnens nach Willich getragen.