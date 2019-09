Konzert : Barockmusik mit Flöte und Cembalo in Klein Jerusalem

Barockmusik mit Flöte und Cembalo in Klein Jerusalem

Neersen Kirchenmusikerin Friederike Braun und Esther Anne Adrian begeisterten mit Musik für Flöte und Cembalo.

Georg Philipp Telemann soll eine herzzerreißende Trauermusik für seinen gestorbenen Kanarienvogel geschrieben haben und in seiner Zeit so beliebt gewesen sein wie heute ein Popstar, erzählte Esther Anne Adrian. Mit Friederike Braun servierte die Flötistin in der Kapelle Klein Jerusalem klangschöne Werke des Barock, ergänzt um Erläuterungen, die über gängige Einführungen zu Komponisten und deren Werken hinausgingen.