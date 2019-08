Willich : Salon-Festival zum Thema Müllvermeidung

Verena Klaus lebt mit ihrer Familie möglichst ohne Müll. Foto: Klaus

Willich Ein Termin aus der Reihe „Das Salonfestival – Kultur leben, Gesellschaft gestalten“ findet am Sonntag, 15. September, um 17 Uhr im Fitnessstudio „Halle 22“ statt. Dieses Netzwerk stößt in verschiedenen Veranstaltungen – den Salons – einen kulturellen und politischen Austausch in einem überschaubaren Kreis und privater Atmosphäre an.

„Wir haben uns für einen Salon zum Thema Müllvermeidung entschieden, weil dies zu verschiedenen anderen Maßnahmen der vergangenen Monate passt“, so Studio-Inhaberin Edith Gribs. In der „Halle 22“ wird Verena Klaus den Salon „Müllkommanix“ präsentieren. Sie lebt seit den Erfahrungen einer eigenen Reise nach Indien mit ihrer Familie möglichst ohne Müll und schreibt darüber auf ihrem Blog „simplyzero“. Zu ihrem Leben gehört es unter anderem, Plastik und Verpackungen zu umgehen, indem Einkäufe mit Edelstahldose, dem Pfandglas und dem Jute-Beutel erledigt werden. Der Vortrag am Sonntag, 15. September, um 17 Uhr findet im Rahmen der Internationalen Klimaschutzwoche statt. Karten gibt es online über www.salonfestival.de und dem Link zum Termin. Der Erlös der Veranstaltung wird vollständig der Initiative „Plants-for-the-planet” gespendet.