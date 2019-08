Autorin aus Willich : Vera Nentwich stellt ihren neuen Krimi vor

Die Willicher Autorin Vera Nentwich schreibt seit Jahren humorvolle Krimis und Romane. Foto: Fotografie Thomas Nentwich. Foto: Fotografie Thomas Nentwich

Willich Die Willicher Autorin Vera Nentwich hat einen neuen Krimi geschrieben: „Tote Trolle meckern nicht“. Dieses Buch rund um die Grefrather Detektivin Biene Hagen stellt sie am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr in der Willicher Buchhandlung an der Grabenstraße 12 vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nentwich führt das Publikum in die aktuellen Geschehnisse aus Fake-News, Drohungen und Mord ein. Wie immer dürfen die Zuschauer bei ihr zusätzlich mit einer gehörigen Portion Humor rechnen. Tickets gibt es in der Buchhandlung oder unter vera-nentwich.de/termine.

„Natürlich sind mit Trollen nicht die komischen Gestalten aus Fantasy-Romanen gemeint, sondern die Pöbler und Hetzer im Internet, die man ebenfalls Trolle nennt“, erläutert Vera Nentwich den Titel des neuen Buches. Es war Vera Nentwich ein Anliegen, dieses Thema aufzugreifen, und so gerät die Protagonistin in ihrem fünften Abenteuer heftig unter Druck. Aber daneben kommt, wie gewohnt, auch der Niederrhein gut zur Geltung. „Es hat mir wieder großen Spaß gemacht, mit Biene Hagen Grefrath und die Umgebung zu erkunden“, fügt die Autorin an. Neben Grefrath als Ausgangsort spielen so auch Nettetal-Lobberich und Tönisvorst-Vorst besondere Rollen im aktuellen Abenteuer der vormaligen Steuerfachangestellten.