Freiwillige Feuerwehr Willich : Neersener Löschzug lädt zum Tag der offenen Tür

Besucher können mit einer hydraulischen Schere ein Auto zerlegen. Auch für Kinder gibt’s Aktionen.

Einblicke in seine Arbeit gibt der Löschzug Neersen am Sonntag, 1. September, beim Tag der offenen Tür. Ab 11 Uhr dürfen die Besucher auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses am Niersplank 3 unter anderem ein Auto mit einer hydraulischen Schere und einem hydraulischen Spreizer zerlegen. Dabei können die Gäste in die Rolle der Feuerwehrleute schlüpfen. Sie können ausprobieren, wie schnell sie mit den hydraulischen Geräten umgehen können, um einen Verunfallten aus dem Auto zu befreien. Um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, stellt der Löschzug Schutzkleidung zur Verfügung, wie sie die Feuerwehrleute im realen Einsatz tragen. Außerdem stehen den Besuchern erfahrene Einsatzkräfte zur Seite, um einen ersten Umgang mit den hydraulischen Geräten zu lernen.