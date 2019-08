Kinderschutzbund Willich : Auch „Jünter“ kommt zum Kinderfest

Neersen Am 15. September verwandelt sich der Neersener Schlosspark in eine große Spiel- und Unterhaltungsmeile für die ganze Familie. Der Kinderschutzbund Willich lädt zum traditionellen Kinderfest ein.

Sich zur Märchenerzählerin Diana Drechsler ins Märchenzelt setzen und sich in andere Welten entführen lassen. Einmal nach Herzenslust Trampolin springen oder an der Carrera-Bahn die Rennautos um die Wette flitzen lassen. Oder doch lieber Ritterfeeling genießen und einem Schwertkampf zusehen? Am Sonntag, 15. September, ist dies alles und noch viel mehr möglich: Der Kinderschutzbund (KSB) Willich veranstaltet in Anlehnung an den internationalen Tag des Kindes das bekannte und beliebte Kinderfest im Neersener Schlosspark.