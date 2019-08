St.-Sebastianus-Bruderschaft Anrath : Das letzte Schützenfest im Jahr

Anrath Die St.-Sebastianus-Bruderschaft 1463 Anrath feiert ihr Schützenfest vom kommenden Freitag an. König ist Jan Schut, der sich im vergangenen Jahr kurzentschlossen bereit erklärte, auf den Vogel zu schießen.

Als Letzte im langen Willicher Schützenfestreigen feiert die St.-Sebastianus-Bruderschaft 1463 Anrath ihr Fest – und zwar am kommenden Wochenende, von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September. Im vergangenen Jahr regierte in Anrath kein König, sondern mit Bernd Straeten sogar ein Kaiser. Beim Königsvogelschuss sah es dann allerdings zunächst mau aus: Niemand war in Sicht, der den Vogel von der Stange holen wollte. Dann ein Kurzentschlossener: Jan Schut wollte nicht mit ansehen müssen, wie in Anrath ohne König Schützenfest gefeiert wird – und so holte er den Vogel von der Stange. Er wird unterstützt von den Ministern Ben Hermann und Wolfgang Hartmann sowie von Königsoffizier Kevin Becker. An seiner Seite: Helga Schut – als Helga Kloss war sie vor zwei Jahren die zweite Anrather Schützenkönigin. Und Natascha Hermann, die Frau des Ministers Ben Hermann, war vor vier Jahren – da hieß sie noch Natascha Oerschkes – als erste Königin in die Anrather Bruderschaftsgeschichte eingegangen.