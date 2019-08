Würgeschlange entwischt : Königspython in Willich gefunden

Dieser Königspython wurde in einem Garten in Willich gefunden. Foto: Kreis Viersen

Willich Der Kreis Viersen sucht den Besitzer eines Königspythons: Die Würgeschlange wurde am Freitagabend in einem Garten in Willich gefunden.

Den tierischen Fund machten Anwohner gegen 21 Uhr an der Fischelner Straße. Wie der Kreis Viersen mitteilt, wurde die Würgeschlange vorübergehend amtlich verwahrt untergebracht.

Der Besitzer der Schlange wird gebeten, sich an den Artenschutzexperten Philippe Niebling bei der Kreisverwaltung zu wenden: Telefon 02162 39-1406 oder E-Mail philippe.niebling@kreis-viersen.de.

Erst vor wenigen Tagen sorgte eine andere Schlange in NRW für Aufsehen. In Herne ist eine giftige Kobra entwischt. Die Suche nach dem Tier ist bislang noch erfolglos. Ob die in Willich gefundene Königspython entwischt oder ausgesetzt wurde, ist noch unklar.

(msc)