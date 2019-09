Rund ums Schwimmbad „De Bütt“ : Willicher Triathlon mit Rekord-Beteiligung

Vom Wasser aus ging es direkt weiter auf die Laufstrecke. Foto: Norbert Prümen

Willich Sportlich ging es am Sonntag in Willich zu: Zum 23. Mal richtete die Triathlon-Abteilung des TV Schiefbahn den „Willicher Triathlon“ aus. 1111 Sportler machten mit.

Nach der Hitze der vergangenen Wochen war der Sonntag fast ein idealer Tag für diesen Wettkampf: Der 23. „Willicher Triathlon“ fand mit einer Rekordbeteiligung statt: 1111 Sportler machten in den insgesamt acht Wettkämpfen mit – Einzelteilnehmer, aber auch in den Staffelteams als Familien- oder Firmenteams. Bei wolkigen 20 Grad waren die Rahmenbedingungen deutlich angenehmer, allerdings mussten die Sportler auf der Radstrecke mit dem Wind kämpfen, der im Außenbereich heftig wehte.

Das Organisationsteam um den Orga-Beauftragten Carsten Rott hatte flexibel auf ein ungewöhnliches Interesse reagiert: Nachdem am Samstag der Kölner Triathlon überraschend abgesagt worden war, hätten sich Sportler, die eigentlich in Köln teilnehmen wollten, noch kurzfristig um einen Startplatz in Willich bemüht. Die Organisatoren hatten einen Teil berücksichtigen und auf die Startnummern setzen können, deren Besitzer abgesagt hatten.

Bürgermeister Josef Heyes schwang sich aufs Fahrrad. Foto: Norbert Prümen

Info Elbers und Nebe sind Stadtmeister Im Rahmen des Volkstriathlons wurde auch die Willicher Stadtmeisterschaft ausgetragen. Bei den Frauen belegte den dritten Platz Fiona Schultze, Platz zwei ging an Jasmin Dille, und Siegerin wurde Katharina Elbers. Bei den Männern erreichte Nedim Yildiz Platz 3, Jano Bremes Platz 2 und Philipp Nebe den ersten Platz.

Ab 10 Uhr fanden die Wettbewerbe im Freibad-Bereich des Schwimmbades „De Bütt“, auf dem Außengelände und mit einer Radstrecke bis zur Golfanlage Duvenhof statt. Die Triathlon-Abteilung des TV Schiefbahn machte mit der Veranstaltung wieder überregional Werbung für den Sport und das Schwimmbad in Willich: Die Teilnehmer kamen von weither – aus Witten, Eschweiler, Neuss, Dormagen und bis zur niederländischen Grenze. Erfreut war Rott, dass wieder eine Gruppe von jungen Sportlern aus der Partnerstadt Linselles in Frankreich gekommen war: Sie übernachteten bei Familien der Schiefbahner „Tri-Kids“. Das erfordere zwar Organisation, sei aber „gelebtes Europa und fördert die Völkerverständigung. Einige der Gäste sind schon mehrfach gekommen.“

Der Willicher Triathlon ist traditionell eine Familienveranstaltung – vom Bambini-Wettbewerb bis zum Volkstriathlon inklusive der Stadtmeisterschaften im Triathlon. Und das Konzept kommt an: Jara Hauck (14 Jahre), die Siegerin der weiblichen Jugend B beim Schülertriathlon I, nahm etwa zum dritten Mal teil und war dafür aus Witten gekommen: „Es gibt bei uns nicht so viele Wettkämpfe, und der Wettbewerb hier ist sehr schön“, meinte sie. Sie habe vor rund zweieinhalb Jahren mit Triathlon-Training begonnen und habe das Thema durch ihren Bruder kennengelernt – mit vielen positiven Effekten: „Ich bin fitter und ausgeglichener und kann mich auch besser in der Schule konzentrieren“.

Mehr als 1100 Teilnehmer hatten sich zum 23. Willicher Triathlon angemeldet – so viele wie nie zuvor. Foto: Norbert Prümen

Sieger der Familienstaffel wurde ein Team der Familie Sengstock (Krefeld), die mit drei Generationen gekommen war: Tochter Sanne (12 Jahre), Leistungsschwimmerin beim SC Bayer Uerdingen, Sohn Robin (15 Jahre), Radsportler bei Staubwolke Fischeln und Mitglied im Landeskader Straße–Bahn, und Vater Tim (47 Jahre) als Läufer hatten sich zum Team zusammengefunden, Mutter, Schwester Lia und Großeltern feuerten an. Es sei das erste Mal, dass das Familienteam an einem Wettbewerb teilnehme, meinte Sanne – und Vater Tim erklärte den Teamsieg so: „Die Kinder haben den Vorsprung rausgeholt, ich musste ihn nur noch halten.“ Ein strahlendes Gesicht auch beim Sieger des „Willich 333“: Tom Hohenald kam mit der beachtlichen Zeit von 1:05:18 ins Ziel. Diesen Wettbewerb, der sich besonders an leistungsfähige Radfahrer richtet, gibt es nur in Willich, so Carsten Rott. Der Verein habe ihn beim NRW Triathlon-Verband beantragt, weil die reguläre Schwimmstrecke von 500 Metern für viele eine Herausforderung darstelle, 300 Meter seien dagegen zu schaffen.