Kriminalität in Willich : Einbrecher scheitern

Willich Im Willicher Stadtgebiet ist es in der Nacht zu Donnerstag zu zwei versuchten Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hörte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Ackerstraße gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche aus ihrem Garten.

Zwischen 3.30 und 4.30 Uhr weckte ein lauter Knall eine Anwohnerin an der Fontanestraße in Schiefbahn. Nachdem sie festgestellt hatte, dass ihr Mann noch schlief, legte sie sich ebenfalls wieder zur Ruhe. Am Morgen gegen 6 Uhr bemerkten sie und ihr Mann ein großes Loch im Fenster zur Terrasse. Der Stein, den jemand gegen die Scheibe geworfen hatte, lag mitten im Wohnzimmer. An der Terrassentür sowie an einem Seiteneingang entdeckten sie Hebelspuren. Der oder die Täter sind offensichtlich nicht ins Haus gelangt.