Einschulung : Baum pflanzen statt Luftballons fliegen lassen

Anrath Fünftklässler des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums lassen zur Einschulung keine Luftballons mehr steigen. Stattdessen pflanzen sie nun einen Baum.

Was für eine Gefahr Luftballons für Tiere darstellen, ist inzwischen vielen Menschen bekannt. Jahr für Jahr sterben unzählige Wild- und Nutztiere, die sich auf Koppeln aufhalten. Die Tiere fressen Ballonreste und verenden qualvoll. Sie ersticken, sterben an Darmverschlüssen oder verhungern, weil die Ballonreste den Magen-Darm-Trakt blockieren und kein Futter mehr aufgenommen werden kann. Dazu kommt, dass sich Tiere in den Schnüren der Ballons verheddern und eingehen. Am Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath haben sich die Schüler Gedanken zu dem Thema gemacht und eine Petition eingereicht, die über 450 Schüler unterschrieben haben. Sie baten darum, mit einer langjährigen Tradition am Gymnasium zu brechen und zur Einschulung keine Luftballons mehr in den Himmel steigen zu lassen.