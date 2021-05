Esther Bejarano im Zeitzeugengespräch mit dem Gymnasium Kevelaer : Mit Musik das Lager überlebt

Kevelaer Digitales Zeitzeugengespräch von Esther Bejarano mit Schülern des Gymnasiums aus Kevelaer. Sie erzählte von ihren Erlebnissen in Auschwitz.

Das Datum war kein Zufall: Am 20. April berichtete Esther Bejarano über ihre Erlebnisse im Vernichtungslager Auschwitz. Der Tag hatte für die Holocaust-Überlebende eine besondere Bedeutung, da sie genau am 20. April vor 78 Jahren im Lager Auschwitz ankam. Viele Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 12 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums nahmen über das Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB) an dem digitalen Zeitzeugengespräch mit der Überlebenden des Holocaust teil.