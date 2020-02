Jugendhilfeausschuss : Neue Ideen für Spielplatz „altes Krankenhaus“

Willich Elternvertreter schlagen für die Fläche einen Mehrgenerationenspielplatz vor.

(djm) Die Willicher Verwaltung soll ein neues Spielgerät für den Spielplatz „Altes Krankenhaus“ in Anrath beschaffen – als Ersatz für das abgebaute Holzkrokodil. Außerdem soll sie darauf achten, wie der Spielplatz künftig genutzt wird, um das Gesamtkonzept und die Ausstattung an den Bedürfnissen der Nutzer auszurichten. Das haben die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses so einstimmig beschlossen.