Engagement in Willich : Mit Marmeladen und Likör helfen

Einmal im Jahr treffen sich Sofia Weyhofen, Lore Frehn und Pastor Markus Poltermann zum Kassensturz. Die beiden Neersenerinnen sind das ganze Jahr über für Kinder in Entwicklungsländern im Einsatz. Aktuell kamen 3467 Euro zusammen.

Für Poltermann steht danach die nächste Aufgabe an. Er ist immer derjenige, der das Geld einzahlt. Wobei es in diesem Jahr zur Unterstützung von Operationen gedacht ist, die ein Münchener Mediziner in Afrika vornimmt. „Er operiert dort Kinder mit Gaumenspalten. Mit dem Geld kann das für die Operationen benötigte Material angeschafft werden“, informiert Poltermann. Seit dem schweren Erdbeben in Haiti sind die beiden Neersenerinnen, die auch in der Neersener Pfarrcaritas aktiv sind, im Einsatz, um Kindern in Not in Entwicklungsländern zu helfen. „Wir haben damals Pastor Poltermann angesprochen und informiert, dass wir etwas für notleidende Kinder tun wollten“, erinnern sich Weyhofen und Frehn. Poltermann trat als Vermittler in Erscheinung. Er stellte den Kontakt zum Kindermissionswerk her und macht Vorschläge, wo das Geld hingehen könnte. Er ist es auch, der die jeweilige Spendensumme über das Kindermissionswerk an die vorab ausgesuchte Hilfsorganisation überweist.