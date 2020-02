Wohnen in Willich : Politik und Verwaltung wollen Stadtentwicklungskonzept

Auch über eine „Tiny House“-Siedlung wird in Willich nachgedacht. Ideen sollen jetzt in einem Konzept gebündelt werden. Foto: dpa

Die Masterpläne Wohnen und Mobilität sowie andere Konzepte und Ideen sollen in einem Strategiekonzept gebündelt werden.

Soll die Bevölkerungszahl Willichs wachsen oder gleich bleiben? Oder soll gar eine Verringerung angestrebt werden? Und: Wie und wo sollen die Willicher Bürger künftig überhaupt wohnen? Anträge zum Thema „Wohnen“ gab es in den vergangenen Jahren aus der Politik viele, und die Forderung nach bezahlbarem, barrierefreiem und zentrumsnahem Wohnraum wird sicher auch im Wahlkampf zur Kommunalwahl am 13. September von allen Parteien gestellt werden. Im Sozialausschuss stand nun das Thema „Schaffung von Wohnraum“ auf der Tagesordnung. Einstimmig votierten die Politiker dafür, nun ein integriertes Stadtentwicklungskonzept zu entwickeln, das bisherige Konzepte und Anträge aus der Politik bündelt. Federführend soll der Planungsausschuss sein, in dem über das Thema auch noch beraten wird.

„Wir müssen nun endlich beginnen und die gestellten Anträge abarbeiten“, sagte Dieter Lambertz für die CDU, die in der Vergangenheit besonders viele Anträge zum Thema Wohnen gestellt hatte – beispielsweise zu altersgerechtem Geschosswohnungsbau, zu einem autofreien Wohngebiet, zur Wohnbauförderung in bestehenden Immobilien oder zu einer Siedlung für sogenannte Tiny Houses, also mobile, rund 30 Quadratmeter große Häuschen. Lambertz stellte klar: „Wir müssen keine Sozialpolitik machen für diejenigen, die von außerhalb mit einer Million Euro in der Tasche nach Willich kommen, um hier zu bauen, sondern für diejenigen, die sich Wohnungen für zehn Euro pro Quadratmeter nicht leisten können“, sagte Lambertz.

Es gibt auch schon einen Masterplan Wohnen für Willich, der allerdings nur den Bedarf an Senioren- und Mietwohnungen, an öffentlich gefördertem Wohnraum sowie an Eigenheimen mit Zahlen unterfüttert. Er sei allerdings nicht als strategisches Zielkonzept zu verstehen, führte die Verwaltung in der Vorlage zur Sitzung des Sozialausschusses aus und regte daher an, die Frage zu stellen, in welche Richtung sich die Stadt qualitativ und quantitativ entwickeln möchte – und die Ergebnisse in ein Stadtentwicklungskonzept zu gießen, mit dem man die Stadt aktiv gestalten kann, statt nur Bedarfe zu erfüllen.