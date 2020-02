Benefiz-Veranstaltung : Acht Comedians kämpfen in Willich um die Fun-House-Krone

Willich Der Erlös aus der Benefiz-Veranstaltung des Comedy-Fun-House am 24. April geht an die Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft.

Unter dem Motto „Tut Gites und lacht“ wird es erneut eine Benefiz-Veranstaltung des Comedy-Fun-Houses in Willich geben. Am Freitag, 24. April, kämpfen in der Gaststätte Krücken erneut Newcomer um die Fun-House-Krone; das Publikum entscheidet, wer am 18. September bei einer Veranstaltung mit bekannten Comedians wie Ausbilder Schmidt, Sertac Mutlu und Hildegart Scholten in der Josefshalle auf der Bühne stehen darf. Der Erlös geht an die Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft.