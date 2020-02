Junge Union : Auszeichnung für Wolfgang Brock

Neersen Beim „Young talents in concert" des Deutsch-Lettischen-Freundeskreis (DLFK) im Neersener KUDL erlebte Wolfgang Brock, der die Veranstaltung moderierte, eine Überraschung.

Der Geschäftsführer des DLFK wurde mit dem JU-Star 2019 der Willicher Jungen Union, der Jugendorganisation der CDU, ausgezeichnet. Als die erste musikalische Programmhälfte abgeschlossen war, trat Larissa Nys, die neue Vorsitzende der Jungen Union Willich, an Brock heran und überreichte ihm die Auszeichnung für sein langjähriges Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit. Die Überraschung stand Brock ins Gesicht geschrieben, dann folgte die Freude über die Auszeichnung in Form einer Skulptur.