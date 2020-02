Kommunalwahl 2020 : CDU verzeichnet Mitgliederansturm

Der Fraktionsvorsitzende Johannes Bäumges (links) und Parteichef Christian Pakusch möchten Bürgermeisterkandidat der Willicher CDU werden. Seit einigen Wochen rühren sie kräftig die Werbetrommel. Foto: Norbert Prümen

Willich Die Willicher CDU-Mitglieder müssen entscheiden, wer für ihre Partei ins Rennen um das Bürgermeisteramt geht. Weil deswegen mehr als 150 neue Mitglieder eingetreten sind, mussten Versammlungsort und -termin verschoben werden.

Sie kommentieren und liken im Internet, was das Zeug hält, laden teilweise mehrmals täglich Fotos oder Videos hoch, die sie in ihrer Funktion als Politiker, aber auch als Privatperson zeigen: Wer Johannes Bäumges und Christian Pakusch auf Facebook oder Instagram folgt, sieht, dass die beiden bereits mitten im Wahlkampf stecken. Aber auch jenseits der sozialen Medien sind sie auf allen erdenklichen Veranstaltungen präsent und bringen sich in Stellung. Beide möchten bei der Kommunalwahl im September von den Willichern zum Bürgermeister gewählt werden. Dabei ist ihr Wahlkampf bisher noch ein innerparteilicher. Denn die CDU-Mitglieder müssen erst mal darüber entscheiden, wer von beiden überhaupt als Kandidat aufgestellt wird. Theoretisch könnte sich bei der Versammlung auch noch ein weiterer Bewerber melden.

Die Willicher CDU profitiert von diesem Wettstreit auf besondere Weise: „Etwas mehr als 150 neue Mitglieder haben wir seit ein paar Wochen zu verzeichnen und steuern nun auf die 700 zu“, freut sich Guido Görtz, der die Partei übergangsweise führt, solange sich der eigentliche Vorsitzende Christian Pakusch im internen Wahlkampf befindet. Spannend ist die Frage, welcher der beiden Kandidaten mehr Unterstützer auf seiner Seite hat und mit zur Mitgliederversammlung bringt. Die sollte ursprünglich am Aschermittwoch um 18.30 Uhr im Neersener Wahlefeldsaal stattfinden. Da aber davon auszugehen ist, dass wegen des plötzlichen Mitgliederansturms weit mehr als die prognostizierten 200 bis 300 Stimmberechtigten kommen werden, zog Guido Görtz die Reißleine.

Info Diese Ratsmitglieder der CDU hören auf Einige Ratsmitglieder der CDU werden dem Willicher Stadtrat in der nächsten Wahlperiode nicht mehr angehören, da sie nicht mehr als Direktkandidaten für einen der 24 Wahlkreise kandidieren. Dies sind aus Alt-Willich Franz Auling, Ursula Bloser, Bernhard Grotke und Uwe Rieder, aus Anrath Dieter Lambertz, Ursula Faßbender und Brunhilde Bonat, aus Schiefbahn Josef Heyes und Thomas Wankum und aus Neersen Marion Teuber-Helten und Robert Brintrup.

Der Wahlefeldsaal fasst normal bestuhlt 200 Personen, im Notfall auch bis zu 400, so Görtz. Bei einer Karnevalsveranstaltung der Niersbienen habe er dort 250 Besucherinnen erlebt, und das habe er als sehr eng empfunden. „Bevor die Veranstaltung nicht genehmigt wird, wollte ich auf Nummer Sicher gehen. Zudem sind wir für die Sicherheit unserer Mitglieder verantwortlich.“

Schnell musste also ein neuer Ort gesucht werden, letztlich kam nur die Jakob-Frantzen-Halle in Willich infrage. Absagen wurden am Freitag an die CDU-Mitglieder verschickt. Nun tagt am Aschermittwoch der Gesamtvorstand der Willicher CDU im kleinen Kreis im Wahlefeldsaal und wird über den neuen Termin beraten. Die Stadt habe bereits mehrere freie Termine im März genannt, sagt Guido Görtz.

Die Situation, wie sie sich gerade bei der CDU in Willich darstellt, ist eine besondere: „Viele haben nur Josef Heyes als Bürgermeister erlebt“, sagt Guido Görtz. Heyes tritt nicht mehr an, und so wird es auf jeden Fall ein neues Stadtoberhaupt geben. Das möchte die CDU nach Möglichkeit natürlich wieder stellen. „Wir sind nun in der glücklichen Lage, aus mindestens zwei Bewerbern wählen zu können. Das ist gelebte Demokratie, die Mitglieder können mitentscheiden und -gestalten. Es wird nicht im Hinterzimmer ein Bürgermeisterkandidat aufs Schild gehoben.“

Die Willicher CDU war schon vor dem plötzlichen Mitgliederzuwachs, der an den Schulz-Effekt bei der SPD vor der Bundestagswahl 2017 erinnert, stärkster Stadtverband im Kreis Viersen, nun steht er deutlich an der Spitze. „Das zeigt, dass die CDU in Willich eine Volkspartei und die gestaltende Kraft ist. Die CDU hat Sex-Appeal“, sagt Görtz. Und das motiviere auch diejenigen, die sich um die 24 Wahlkreise als Ratsmitglieder bewerben. Auch diese werden bei der Versammlung gewählt.

Guido Görtz hofft nun auf zweierlei: Zum einen, dass die neu eingetretenen Mitglieder nicht nach der Wahl wieder austreten, „sondern über Aschermittwoch hinaus bei der Stange bleiben“, und zum anderen, dass auch diejenigen, deren Wunschkandidat nicht gewinnt, hinter dem Sieger stehen und gemeinsam erfolgreich in den Kommunalwahlkampf gehen. „Gute Demokraten ertragen es, wenn die andere Seite gewinnt“, findet Görtz.

Andererseits ist bereits zu hören, dass gerade einigen älteren CDU-Mitgliedern das „Brimborium“ um die Kandidatur zu weit geht. Zunächst war da die Tatsache, dass Johannes Bäumges überraschend als Heyes’ Wunschnachfolger präsentiert wurde, als dieser Anfang des Jahres bekannt gab, dass er nicht wieder antreten werde. Partei- und Fraktionsvorstand waren über dieses Vorgehen nicht informiert worden. Dann traten Bäumges und Pakusch in den Wettstreit miteinander und präsentierten sich und ihre Ideen zunächst in einem Pressegespräch (Bäumges lud in den Anrather Stautenhof, Pakusch ließ einen Kleinbus mit seinem Konterfei bekleben und organisierte eine Rundfahrt), danach nahm das Buhlen um Klicks und Zustimmung in den sozialen Medien Fahrt auf. Die Sorge der Kritiker ist, dass die Willicher Union bei den Wählern nun als zerstrittener Haufen dasteht.

Der Wahlkampf dürfte ohnehin diesmal nicht leicht werden, da sich seit der Kommunalwahl 2014 gesellschaftlich viel getan hat und nicht klar ist, inwieweit auch die AfD in Willich mitmischen wird. Und dann sind da noch die anderen, bereits im Stadtrat vertretenen Fraktionen: Die SPD hat bereits Dietmar Winkels als ihren Kandidaten gewählt. Die FDP hat ebenfalls angekündigt, jemanden aufstellen zu wollen, und wird auf ihrem Parteitag am 9. März „alle weiteren Entscheidungen im Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2020“ treffen, so Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Donath. Die Grünen werden in der ersten Märzhälfte ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin benennen, sagt Parteichef Merlin Praetor. Die Wählergemeinschaft „Für Willich“ hatte im Sommer noch gesagt, keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellen zu wollen, ließ es sich dann später offen. Die Wählergemeinschaft werde „in ihrer Vorstandssitzung am 2. März die personellen Festlegungen und den Kommunalwahlkampf vorbereiten und beschließen“, teilt der Vorsitzende Detlef Nicola mit.