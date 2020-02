Aktion Teddybär : Die Engel aus Anrath tun Gutes

Die Anratherin Ilse Tresp engagiert sich bereits seit Jahren für die Aktion Teddybär. Foto: Wolfgang Kaiser

Anrath Langeweile ist für Else Tresp ein Fremdwort. Die 88-Jährige engagiert sich seit Jahrzehnten für die Aktion Teddybär. Stolze 1720 Euro kamen im vergangenen Jahr durch den Verkauf von Engeln, Plätzchen, Likören und Fruchtaufstrichen zusammen.

Auf dem Wohnzimmertisch von Else Tresp liegen Dutzende Gebetsbuchblätter. In einer Kiste gibt es dieselben, allerdings schon akribisch Kante auf Kante gefaltet. Unzählige kleine Perlen, mal silbern glänzend, mal matt braun schimmernd, warten in einer kleinen Dose auf ihren Einsatz. „Das sind die Köpfe meiner Engel, die ich aus den Gebetsbuchblättern bastle“, sagt Tresp, die gerade zu einem dünnen Band gegriffen hat, mit dessen Hilfe der Engel zusammengezogen wird, damit Flügel entstehen. Vorsichtig hantiert die 88-Jährige mit dem Material, wobei auch schon einmal zur Lupe gegriffen wird, wenn ein ganz genauer Blick nötig ist. „Im Alter geht es schon einmal etwas beschwerlicher zu. Aber ich muss sagen, durch das Falten sind meine Hände wieder viel beweglicher geworden. Als ich eine Zeit lang keine Engel gebastelt habe, fingen die Schmerzen in meinen Händen wieder an. Wenn ich aber bastle, ist das weg“, berichtet Tresp.

Das ist aber nicht ihre Antriebsfeder für die Herstellung ihrer Schutzengel. Vielmehr liegt ihr das Helfen am Herzen, und das macht die Anratherin mit ihren Engeln auf der ganzen Linie. Jeder Einzelne wird nämlich für die Aktion Teddybär verkauft. Der Förderverein zugunsten krebskranker Kinder, zu dem die Aktion Teddybär gehört, kümmert sich um schwer und chronisch erkrankte Kinder sowie deren Familien. „Als mein Mann damals im Krankenhaus in Krefeld lag, bin ich auf die Initiative gestoßen. Ich fühlte mich angesprochen und wollte helfen“, erinnert sich Tresp, die früher als Kindergärtnerin arbeitete und immer schon kreativ war.

Info Engel von Else Tresp sind bei Mewa erhältlich Die handgearbeiteten Schutzengel von Else Tresp können bei MeWa, Jakob-Krebs-Straße 11 in Anrath, erworben werden. Es gibt sie in einer kleinen Variante und einer etwas größeren Form. Es sind allesamt Unikate. Der gesamte Kaufpreis geht an die Aktion Teddybär.

Los ging es vor knapp 30 Jahren mit der Handweberei, wobei sie eine alte ostpreußische Webtechnik nutzte. Lesezeichen mit aufwendigen Mustern und eingestickten Sprüchen sowie Schlüsselanhänger entstanden. Die Anratherin stellte sich in die Küche, buk Plätzchen, stellte Liköre her, produzierte Fruchtaufstriche und bastelte Fröbelsterne von winzig klein bis groß. Aus selbst gepressten Blumen, Moosen und Blättern zauberte sie stilvolle Karten. Dazu kamen Karten, bei denen die Seniorin auf die vielen, von ihr gemachten Blumenbilder zurückgreift. Jedes einzelne Teil, ob gewebt, gebastelt oder die Karten, ist ein Unikat.

Ein Geheimtipp sind ihre Cornflakes-Plätzchen. Sie backe immer mit Butter, und das schmecke man, kommentiert sie ihre hausgemachten Plätzchen. Tresp probiert auch immer gerne Neues aus, insbesondere bei den Fruchtaufstrichen. So hat sie zum Beispiel einen Fruchtaufstrich aus Aroniabeeren, gemischt mit Äpfeln und einem Spritzer Zitronensaft kreiert, der bestens ankommt. Das, was die gebürtig aus Ostpreußen stammende Seniorin herstellt, verkauft sie auf Basaren und Ausstellungen. Ob Ausstellungen im Hanseanum in Krefeld, beim Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen oder beim Basar der Leprahilfe Schiefbahn, überall ist sie anzutreffen.

Dann kam ihr vor einigen Jahren die Idee, Engel aus den alten Gotteslobbüchern zu basteln, und das stellte sich als der Renner heraus. „Ich habe mir gedacht, wie schön es wäre, wenn ich die Engel auch in einem Anrather Geschäft zugunsten der Aktion Teddybär verkaufen könnte“, sagt Tresp. Sie sprach die Inhaberin von Mewa an und stieß auf offene Türen. Mit einer entsprechenden Information versehen, gibt es ihre Engel seitdem in dem Anrather Warenhaus zu kaufen, und sie sind heiß begehrt. Allein im vergangenen Jahr konnte die 88-Jährige 1720 Euro an die Krefelder Organisation spenden. Wobei sie das Material, das sie für ihre Produkte anschafft, selbst bezahlt und es nicht vom Erlös abzieht. Jeder einzelne Euro wird zur Spende.