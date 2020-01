50 Jahre Altenzentrum Oedt (2) : Diakonie übernimmt das Krankenhaus

Oedt Das alte Schwesternwohnheim von 1963 wird im nächsten Jahr abgerissen.

Am 16. Mai 1975 wurde schon Richtfest gefeiert. Das neue Gebäude konnte am 13. September 1976 bezogen werden. Damit waren die Altbauten des Krankenhauses leer, und die Gebäude an der Albert-Mooren-Allee wurden ein Jahr später abgerissen. Der jüngste Teil des Krankenhauses an der Klemensstraße konnte nach einer umfangreichen Renovierung wieder für die Altenpflege genutzt werden.

In dem 1975/76 errichteten Gebäude an der Oststraße entstanden 92 weitere Plätze. Die Doppelzimmer verteilten sich auf drei Etagen. Jedes Zimmer hatte schon damals ein heimeigenes Fernsehgerät sowie eine „Permanent-Radioanlage“ und einen Zugang zum Balkon. Im Erdgeschoss waren die Speiseräume, ein Raum der Stille, die Verwaltung und schon der später als italienischer Markt ausgemalte Veranstaltungsraum mit Verkaufskiosk angesiedelt. Küche und Therapieräume befanden sich im Keller.

Nach jetzt 43 Jahren entsprach dieser Teil des Altenzentrums nicht mehr den Anforderungen einer modernen Einrichtung der Altenpflege. Die gesetzlichen Vorschriften verlangen heute einen Einzelzimmeranteil von 80 Prozent, so dass im vergangenen Jahr alle Zimmer umgebaut werden mussten. Die damit verbundene Reduzierung der Pflegeplätze konnte durch einen Neubau in Süchteln, der gerontopsychiatrischen Facheinrichtung „Haus im Johannistal“ mit 34 Plätzen, kompensiert werden. Die Küche wurde vom Keller in das Erdgeschoss verlegt und zeitgemäß eingerichtet. „Bis zu 400 Mahlzeiten können jetzt täglich zubereitet werden“, erklärt Bernd Spangenberg, der Leiter der Einrichtung. Das Ausbaukonzept des Evangelischen Altenzentrums in Oedt wurde in den folgenden Jahren durch Seniorenwohnungen und einen Neubau anstelle des noch bis dahin genutzten alten Krankenhausteiles von 1929 weiter vervollständigt.