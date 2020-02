Öffnungszeiten zu Karneval : Wer an Karneval wann geöffnet hat

Kempen / Willich / Grefrath / Tönisvorst Ob Altweiber oder Rosenmontag: Viele Behörden und Freizeitstätten schließen früher oder sind komplett geschlossen.

Längst nicht alle Behörden haben an den „tollen Tagen“ normal geöffnet. Hier ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die Agentur für Arbeit mit ihren sämtlichen Niederlassungen ist auf Altweiber nur bis 12 Uhr geöffnet. Rosenmontag ist komplett geschlossen. Das Servicecenter ist an allen Tagen bis 18 Uhr unter Telefon 0800 455 55 00 erreichbar.

Das Kempener Rathaus ist an Altweiber nachmittags geschlossen. Die Öffnungszeiten von 14.30 bis 18 Uhr entfallen. Rosenmontag bleiben alle Dienststellen und Einrichtungen der Stadt geschlossen.Der Kreis Viersen meldet, dass das Archiv in der Kempener Burg an Altweiber um 12.30 Uhr schließt. Die Führerscheinstelle in Kempen ist bereits ab 10 Uhr geschlossen. Rosenmontag sind alle Dienststellen des Kreises geschlossen. Das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath ist dagegen an allen Tagen regulär geöffnet. Montag ist allerdings – wie üblich – geschlossen.