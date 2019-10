Investition in Oppum : Spielplatz-Umbau am Fungendonk hat begonnen

Krefeld Bis März 2020 soll der Umbau des Spielplatzes abgeschlossen sein. Dann ist er fast doppelt so groß.

Die Stadt hat mit der Sanierung und Umgestaltung des Kinderspielplatzes am Oppumer Fungendonk begonnen. Seit Anfang der Woche ist der Bagger angerollt. Zunächst werden die alten, noch aus den sechziger Jahren stammenden Spielgeräte abgebaut und Erdarbeiten ausgeführt, um anschließend die neuen Spielgeräte aufstellen und den Spielplatz neu gestalten zu können. Die Fläche soll von 1100 auf 2000 Quadratmeter steigen, also fast doppelt so groß werden, und mit verschiedenen Spielarealen und Geräten unterschiedliche Altersgruppen ansprechen. So dürfen sich die Kinder über eine neue Wippe, verschiedene Schaukeln, Balancierbalken oder ein neues Karussell freuen.