Am Samstag in Wesel-Feldmark : Zeugen gesucht für Unfallflucht eines Mannes mit Hut

Feldmark Ein bislang unbekannter Autofahrer, der am Steuer einen Hut trug, soll am Samstag in der Feldmark einen Unfall verursacht haben. Die Polizei hofft, dass sich mögliche Zeugen melden.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstag gegen 11.10 Uhr eine Unfallflucht in der Feldmark beobachtet haben könnten. Eine Weselerin (59) war mit ihrem weißen VW Up auf der Ackerstraße unterwegs. Hier parkten auf beiden Seiten so viele Autos, dass ein Engpass entstand. Die Frau wollte rückwärts in eine Parklücke zurücksetzen, um einem entgegenkommenden Auto die Weiterfahrt zu ermöglichen. In dem Moment fuhr ein Mann, der in Höhe ihres Pkw geparkt hatte, Richtung Heinrich-Bernts-Straße los und prallte vermutlich mit der vorderen linken Seite gegen ihre rechte Beifahrertür. Anschließend entfernte er sich. Es soll sich um einen älteren Mann mit Hut gehandelt haben. Er war mit einem dunklen Auto, ähnlich einem Golf, unterwegs. Im Wagen, der der 59-Jährigen entgegen kam, saß ein älteres Paar. Hinweise: Tel. 0281 1070