Unfall in Viersen : Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Viersen Der Unfall ereignete sich vor wenigen Tagen in Viersen-Dülken.

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag, 1. August, gegen 17 Uhr an der Mevissenstraße in Viersen-Dülken einen Unfall beobachtet haben. Dabei war ein 23-jähriger Dülkener leicht verletzt worden. Der Mann gab bei der Polizei an, dass er mit seinem Rad vom Parkplatz eines Getränkemarktes nach links auf die Mevissenstraße abgebogen sei, dabei sei das Hinterrad von einem aus Richtung Sternstraße kommenden Opel Corsa touchiert worden. Der 23-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, stürzte. Das Auto fuhr weiter. Hinweise: Telefon 02162 3770.