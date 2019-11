Immer mehr Kinder in Hamminkeln : Kinderbistro und Containerlösung für Tagesstätten

Der Bedarf an Plätzen in den Mehrhooger Kindertagesstätten steigt seit Jahren. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln In Hamminkeln gibt es immer mehr Kinder. Also steigt auch der Bedarf an Tagesstättenplätzen. In Mehrhoog bleibt das Provisorium, in Dingden wird umgebaut und die Gruppenzahl erhöht.

Von Thomas Hesse

Der Kreis Wesel ist zuständiger Jugendhilfeträger für die Kindertagesstätten in Hamminkeln und hat jetzt die Bedarfsplanung der Kitas vorgestellt. Die Planzahlen für das Jahr 2020/21 besagen, dass die Zahl der Kinder in der gesamten Stadt und damit auch der Betreuungsbedarf gewachsen ist. Das hat Konsequenzen.

Rein rechnerisch liegt die Versorgung mit Kita-Plätzen bei 102 Prozent, doch in den Ortsteilen sieht es unterschiedlich aus. Die Folgen: In Mehrhoog bleiben in den letzten Jahren vorgehaltene Provisorien, also Container, weiterhin erforderlich, ein Rückbau ist nicht in Sicht. In Dingden, für das eine Unterversorgung (95 Prozent) festgestellt wurde, wird aktuell wieder gebaut am städtischen Kindergarten am Bach. Das berichtete die Verwaltung jetzt dem Sozialausschuss.

Für Mehrhoog sagt das Jugendamt, die Containerräume der Kindertageseinrichtung der katholischen Kirche an der Bonhoefferstraße würden künftig gebraucht. Aber man sei mit dem kirchlichen Träger im Gespräch, wie eine dauerhafte Erweiterung möglich sein kann. Das bedeutet mit Sicherheit Folgekosten. Denn die Plätze reichen für die pastorale Grundversorgung der katholischen Kirche, aber nicht für Zusatzbedarf. Eine Kostenbeteiligung der Stadt in Höhe von rund 20.000 Euro ist deshalb nötig – ungeachtet einer Reform des Kinderbildungsgesetzes in 2020.

In Dingden wird hingegen neu gebaut. Die kommunale Einrichtung Am Bach bekommt ein Kinderbistro, das man auch als Mensa bezeichnen kann, und wird von 3,5 auf vier Gruppen ausgeweitet. Der Umbau soll Ostern 2020 fertig sein. Damit will man erreichen, dass das Mittagessen nicht in beengtem Raum eingenommen werden muss. Die Erweiterung der Gruppen kann ohne Zusatzbau möglich gemacht werden. Künftig können so statt 76 nun 80 Kinder betreut werden. Personell muss aber aufgestockt werden. Ab 1. August 2020 kommt in Dingden eine Vollzeitstelle hinzu.

Für das Kinderbistro, das im Haushaltplan noch als Küche mit WC geführt wird, sind derzeit 320.000 Euro veranschlagt. 153.000 Euro Fördermittel kommen anteilig vom Land. Die Investition ist auch Reaktion darauf, dass immer mehr Kinder in der Einrichtung bleiben und deshalb ein Mittagessen benötigen.