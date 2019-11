Kreissynode in Wesel : Kirche zeigt klare Kante gegen Rechtsextremismus

Wesel Die Kreissynode wendet sich bei ihrer Herbsttagung gegen Nationalegoismus und plädiert für mehr Respekt und Toleranz. Getagt hat sie an zwei Tagen im Weseler Lutherhaus.

In der fast einstimmig verabschiedeten Erklärung wird „jede Form von Nationalegoismus und Eurozentrismus“ abgelehnt und ein respektvoller Umgang mit „Unterschieden in Kultur, Überzeugung und Frömmigkeit“ angemahnt. Das „Sterben von Tausenden Menschen im Mittelmeer“ dürfe nicht „bagatellisiert“ werden. „Christliche Werte und Traditionen“ sollten nicht „dazu benutzt werden, Menschen mit anderen religiösen Überzeugungen zu diffamieren oder auszuschließen.“

Zuvor hatte bereits Superintendent Thomas Brödenfeld in seinem Bericht scharfe Worte zur Politik der AfD gefunden. Er bezeichnete die AfD als mitverantwortlich für die „kalkulierte Hetze“, die den Boden bereitet habe für die Mordanschläge in Kassel an Walter Lübcke und das Attentat in Halle mit zwei Todesopfern, das der Synagoge in Halle gegolten habe. Das Staatsbild der AFD sei „autoritär und nationalistisch, antisemitisch und rassistisch“. Der Superintendent führte weiter zum Staatsbild der AfD wörtlich aus: Es „setzt auf Abgrenzung und Egoismus, verachtet Minderheiten und Bedrängte, huldigt einem neuheidnischen germanischen Gottesbild und will nichts mehr als die Abschaffung aller demokratischen Errungenschaften.“ Man könne zu diesem Thema nicht schweigen, „weil es ans Eingemachte demokratischer Errungenschaften“ gehe, meinte der Superintendent.