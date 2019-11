Alle vier Jahre wird gewählt : Kirchengemeinde Gahlen bereitet Presbyterwahl 2020 vor

Schermbeck Die Kirchengemeinde Gahlen bereitete die Presbyterwahlen im kommenden Jahr vor. Während einer Versammlung in der Gaststätte Schult wurden jetzt Details besprochen, die neuen Kandidaten benannt.

Alle vier Jahre werden in der Evangelischen Kirche im Rheinland die Presbyterien gewählt, die die Gemeinde zusammen mit den Pfarrern leiten. Zur Vorbereitung der Wahl am 1. März 2020 fand jetzt im Saal der Östricher Gaststätte Schult eine Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen statt, die die beiden Bezirke I (Gahlen-Dorf) und II (Friedenskirche Dorsten-Hardt) umfasst.

In der vom Gahlener Pfarrer Christian Hilbricht geleiteten Versammlung, an der etwa 50 Gemeindemitglieder teilnahmen, ging es vor allem um die abschließende Benennung von Kandidaten für die nächste Wahl. Zu Beginn der Versammlung stellten sich die Kandidaten vor, die bereits im Vorfeld ihre Kandidatur für die vierjährige Amtszeit signalisiert hatten. Dazu gehörten im Bezirk I die bisherigen Presbyter Frank Abelt, Kornelia Benninghoven, Henning Horstkamp, Karsten Ruloff sowie die Kandidatin Anna-Lena Konert. Während der Versammlung wurden noch Katrin Fengels und Anke Püschl nominiert, sodass im Bezirk I sieben Kandidaten antreten, um sechs Stellen zu besetzen.

Im Jahr 2016 Damals waren in der Evangelischen Kirchengemeinde Gahlen 3546 Glieder stimmberechtigt. 758 Personen haben ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung betrug 21,38 Prozent und war damit rund doppelt so hoch wie auf der Ebene der Landeskirche. 118 Gemeindeglieder nutzten vor vier Jahren die Möglichkeit der Briefwahl.

Der Hardter Pfarrer Reinhard Harfst erstellte Passbilder der 15 Kandidaten, die zur Erstellung einer Kandidaten-Broschüre benötigt werden. Diese Broschüre soll im Januar 2020 erscheinen. Am Sonntag, 8. Dezember, wird die endgültige Vorschlagsliste angekündigt. Bis zum 31. Januar werden die Wahlbenachrichtigungen erstellt und die Karten versandt. Das Wahlverzeichnis wird in der Zeit vom 3. bis 23. Februar ausgelegt. Bis zum 26. Februar haben Gemeindemitglieder die Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens 16 Uhr am 28. Februar zurückgegeben werden. Die Vorprüfung der Briefwahlunterlagen durch den Wahlvorstand findet am 29. Februar statt.