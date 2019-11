Lehrerband in Schermbeck : Viel Applaus für brillante Big-Band

20 hochkarätige Musiker gastierten als Lehrer-Big-Band NRW in der Aula der Schermbecker Gesamtschule. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Mit tosendem Applaus und Begeisterungspfiffen am Ende des zweistündigen Konzertes belohnten die etwa 100 Besucher am Freitagabend in der Aula der Gesamtschule den Auftritt der Lehrer-Big-Band NRW.

Gesamtschullehrer und Saxophonist Eddie Möllmann ist Mitglied der Band, die im Herbst 2014 nach dem Vorbild der bayerischen Big-Band gegründet wurde. Bereits im Oktober 2014 war es Möllmann gelungen, die Band anlässlich der 25-Jahr-Feier der Gesamtschule für ihren zweiten Auftritt an der Schermbecker Schlossstraße zu gewinnen. Am Freitagabend verband die Band ihren Beitrag zur ganzjährigen 30-Jahr-Feier der Gesamtschule mit der Feier anlässlich ihres eigenen fünfjährigen Bestehens.

Musikalische Glückwünsche für die Lehrer-Big-Band gab es vom Blasorchester der Gesamt­schule, das von Möllmann geleitet wird. Den musikalischen Reigen eröffnete das Schulorchester mit der Jazz-Komposition „Mercy, mercy, mercy“, die der österreichische Jazz-Pianist Joe Zawinul im Jahre 1966 schrieb. An Michael Jacksons Song „I’ll be there“ erinnerte das Orchester ebenso wie an den Funk-Song „I feel good“ von James Brown.

„Wir schaffen das“, motivierte Eddie Möllmann die junge Bläserschar vor der Präsentation von Phil Collins’ „You’ll be in my heart“, für dessen Einstudieren die Bläser seit den Sommerferien nur dreimal Zeit hatten. Mit riesigem Applaus bedankten sich die Zuhörer für die gelungene Darbietung. Auch der Vortrag von Herbie Hancocks „Watermelon Man“ gelang den Bläsern so gut, dass sich die Zuhörer mit einem Riesenapplaus erfolgreich zwei Zugaben „erbettelten“.

Eine mehr als halbstündige Pause nutzten die Gäste, um die Mensa aufzusuchen, wo die Q2-Schüler fürs Catering sorgten und sich einen finanziellen Grundstock für die Abifete im Sommer nächsten Jahres erwirtschafteten.

Elf Musikstücke ganz unterschiedlicher Art präsentierte die Lehrer-Big-Band nach der Umbaupause. Von Swing bis zum Jazz-Rock reichte das breitgefächerte Repertoire der 20-köpfigen Band, zu der Musiklehrer aus allen Schulformen in Nordrhein-Westfalen gehören. Jazzarrangements mit und ohne Gesang, ebenso moderne Titel wie „Tutu“ von Miles Davis oder Stücke von Pat Metheny auf professionellem Niveau.

Das „Under my skin“ der kanadischen Rocksängerin Avril Lavigne, der Single-Song „I can’t give you anything but love“ der Grupe The Stylistics und das „Every Summernight“ der Pat Methen Group waren so recht nach dem Geschmack der Zuhörer, die die jeweils auftretenden brillanten Solisten oder die Sängerin mit Begeisterungsrufen oder Applaus belohnten.