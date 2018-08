Comedian bei Ferienspielen Schermbeck

Die Kölner Zauberin Astrid Gloria brachte den Kindern im YOU mehrere Zaubertricks bei. Heute werden sie den Kindern gezeigt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Am heutigen Freitag enden die Ferienspiele mit einem Fest. In der letzten Woche ging es ums Zaubern.

Unter dem Motto „Möge der Zauber beginnen!“ stand die dritte und letzte Woche der Ferienspiele im Jugendheim YOU in der Kempkesstege. 39 Jungen und Mädchen ermöglichten die Jugendleiter Jenny Konstanty, Patrick Bönki und Kathrin Hülsmann einen Einblick in die Welt der Zauberei.