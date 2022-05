Dritte Veranstaltung in Bricht : Trödelmarkt für den guten Zweck findet wieder statt

Im September 2020 fand der Trödelmarkt zum ersten Mal in einer Lagerhalle des Brichter Möbelhauses Rademacher statt. Foto: Archiv Helmut Scheffler

Bricht Am kommenden Wochenende können Besucher wieder in einer Lagerhalle des Möbelhauses Rademacher nach Antiquitäten stöbern. Wann geöffnet ist, was zum Angebot gehört und welche Projekte gefördert werden.

Nach dem großartigen Erfolg in den vergangenen beiden Jahren wird es in Bricht zum dritten Mal einen Trödelmarkt geben. „Kommt trödeln“, laden Roswitha Kölking, Heinz Kölking, Frauke Pflugradt und Wolfgang Pflugradt zu einem Trödelmarkt ein, der am Samstag, 21. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr und am Sonntag, 22. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr in der Lagerhalle von Möbel Rademacher an der Weseler Straße 40 im Ortsteil Bricht stattfindet.

In der großen Halle ist Platz genug, um den Trödel übersichtlich platzieren zu können. Außerdem können die Abstände zwischen den Besuchern größer ausfallen als bei vielen anderen Trödelmärkten. Da es sich um massive Hallen handelt, würden die Besucher selbst bei Dauerregen in aller Ruhe und Trockenheit auf die Suche nach Antiquitäten gehen können. Zum Angebot gehören historische Bücher und alte Uhren ebenso wie Puppen, Spielzeug, Porzellan und Haushaltsgeräte.

Aus Umweltgründen werden beim Trödelmarkt keine Plastiktüten ausgegeben. Die Besucher werden gebeten, eigene Verpackungsmaterialien mitzubringen.

Der Erlös fließt drei Projekten zu. Einen Teil des Erlöses bekommt die Kinderkrebshilfe Horizont in Borken-Weseke. Der Verein hat es sich zur grundsätzlichen Aufgabe gemacht, Projekte finanziell zu fördern, die die Heilungschancen und die Lebensqualität krebskranker und unheilbar erkrankter Kinder und Jugendlicher verbessern.

Auch die Pfarrgemeinde St. Ludgerus erhält Geld für ihr Indien-Projekt. Mehrere Schulen werden unterstützt. Auch mit der Förderung einer Nähschule tragen Mitglieder der Ludgerusgemeinde dazu bei, dass zumindest einigen Dalit-Frauen eine Arbeit ermöglicht wird. Inzwischen wurde ein Nähzentrum fertig, das regelmäßig Nähmaschinen erhält, die die Frauen am Ende ihrer Ausbildung mit nach Hause nehmen dürfen, damit sie ihre Produkte auf dem indischen Markt anbieten und dadurch einen Beitrag zur Ernährung ihrer Familien leisten können.

Ein Teil des Erlöses soll dem Kinderdorf Children‘s Village Mbingu Tansania übergeben werden. Das ist ein Heim für verlassene und in Not geratene Kinder in Ostafrika. Sitz des Vereins ist in der Schweiz.