Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven : Maimarkt lockt Besucher-Massen an

Wevelinghoven Auf der Poststraße und dem Marktplatz herrschte am Sonntag Hochbetrieb: Die Werbe- und Interessengemeinschaft Wevelinghoven hatte wieder einen sehenswerten Maimarkt auf die Beine gestellt. An 114 Ständen gab es viel zu erleben.

Bereits am Mittag war der Markt gut besucht – kein Wunder, sorgte das große und vielfältige Angebot an Speisen und Getränken dafür, dass die heimische Küche getrost kalt bleiben konnte. Vor dem Rewe-Markt präsentierten Mitglieder des NSU-Quickly-Fanclubs Kapellen/Erft 12 Mopeds aus den frühen Jahren der Wirtschaftswunderzeit. Sie dürfte älteren Besucher zu einer Zeitreise verführt haben, wie sie da standen in ihren matten Farben. Auf dem Platz waren mehrere große Busse vorgefahren. Der eine gehört der St. Augustinus-Gruppe, die um Mitarbeiter und Ehrenamtler warb. Nadja Pienkowski ist Leiterin des Altenheims in der Gartenstadt. Sie war am Sonntag aber auf der Suche nach Personal für die gesamte Gruppe. „Wir suchen auch Auszubildende, die Pflegefachkräfte werden wollen, die St. Augustinus-Gruppe bildet in vielen Bereichen aus“, erklärte Pienkowski.